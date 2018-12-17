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Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря

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Жеребкування 1/16 Ліги Європи: з ким зіграє Шахтар і Динамо - фото 1
Жеребкування 1/16 Ліги Європи: з ким зіграє Шахтар і Динамо

Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, у якому стали відомі суперники українських "Динамо" та "Шахтаря".

У Ньоні 17 грудня пройшло жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, яке визначило перших суперників для київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

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Відтак, на стадії 1/16 фіналу "Динамо" зіграє з грецьким "Олімпіакосом". Перший матч заплановано на 14 лютого у Греці, а другий - у Києві 21 лютого.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря - фото 295600

Що ж до "Шахтаря", який також потрапив до плей-оффу єврокубка, то команда зустрінеться з німецьким "Айнтрахтом". Перша гра також відбудеться 14 лютого на виїзді, а 21 - в Україні.

Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря - фото 295599

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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