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Відомо, хто став найкращим молодим футболістом світу

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Маттейс де Лігт - фото 1
Маттейс де Лігт / Instagram

Юний голландець Маттейс де Лігт був визнаний найкращим молодим гравцем Європи. У 19 років футболіст вже став капітаном клубу "Аякса" і викликається у збірну Нідерландів.

Захисник амстердамського клубу "Аякса" Матейсен де Лігт став володарем нагороди Golden Boy, яку італійська газета Tuttosport щорічно вручає найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

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Крім де Лігта на нагороду претендували англієць Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), голландець Джастін Клюйверт (Рома), бразилець Вінісіус Жуніор (Реал) і італієць Патрік Кутроне (Мілан). Нагадаємо, що в 2017 році володарем нагороди став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який минулого літа став чемпіоном світу в складі збірної Франції.

Рейтинг футболістів - фото 295514
Рейтинг футболістів

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Джерело: tuttosport
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