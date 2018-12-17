Відомо, хто став найкращим молодим футболістом світу

Юний голландець Маттейс де Лігт був визнаний найкращим молодим гравцем Європи. У 19 років футболіст вже став капітаном клубу "Аякса" і викликається у збірну Нідерландів.

Захисник амстердамського клубу "Аякса" Матейсен де Лігт став володарем нагороди Golden Boy, яку італійська газета Tuttosport щорічно вручає найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

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Крім де Лігта на нагороду претендували англієць Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), голландець Джастін Клюйверт (Рома), бразилець Вінісіус Жуніор (Реал) і італієць Патрік Кутроне (Мілан). Нагадаємо, що в 2017 році володарем нагороди став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який минулого літа став чемпіоном світу в складі збірної Франції.

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