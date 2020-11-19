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Жере непомірно: відомий розхід палива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport
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Американське Агентство з охорони навколишнього середовища розкрило інформацію про витрату палива "драйверської" версії гіперкара Chiron – Pur Sport. За підрахунками агентства, за рік регулярних поїздок власнику 1500-сильного автомобіля доведеться витратити на бензин 4 150 доларів.
На шосе Chiron Pur Sport витрачає 18,09 літра бензину на 100 кілометрів. Для порівняння, "звичайному" Chiron на той же пробіг потрібно 16,8 літра. У комбінованому циклі витрата палива Pur Sport збільшується до 23,52 літра (21,38 літра у Chiron), а в міському – до максимальних 29,4 літра (26,13 літра).
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Середня вартість 40 кілометрів шляху на Pur Sport коштує 6,93 долара. Якщо за рік купе проїде 15 тисяч миль (24,1 тисячі кілометрів) і при цьому 45 відсотків шляху припаде на шосе, а решта 55 – на місто, то витрати власника на бензин складуть 4150 доларів.
За п'ять років їзди у такому режимі власнику Chiron Pur Sport доведеться викласти за паливо на 15 тисяч доларів більше, ніж американцю з середньостатистичною машиною.
Представлений в березні "драйверський" Chiron Pur Sport рухається завдяки 8,0-літровому W12 з чотирма турбінами, що розвиває 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. Від "звичайного" Chiron його відрізняє допрацьована аеродинаміка, поліпшена по осях, жорсткіша підвіска та збільшені максимальні оберти двигуна. З місця до першої "сотні" гіперкар розганяється за 2,3 секунди, а до 200 кілометрів на годину – за 5,5 секунди.
Тираж Bugatti Chiron Pur Sport обмежений 60 екземплярами вартістю від 3,2 мільйона євро.
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