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В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan

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Mercedes SL 73 AMG - фото 1
Mercedes SL 73 AMG / mfair

В Україні виставили на продаж культовий Mercedes SL 73 AMG, який вважається "прадідом" суперкара Pagani Zonda R. У 1999 році ціна цієї версії перевищувала 300 000 марок. В Україні ж за рідкісний автомобіль просять нині 350 000 тисяч євро!

Звичайно, SL 73 AMG – дуже рідкісний і по-справжньому колекційний автомобіль (тираж склав 85 штук), але, по-перше, він нерозмитнений (польська реєстрація, але авто у Києві). По-друге, два роки тому аналогічний Mercedes продавали за 200 тисяч доларів. Хоча, можливо, не аналогічний, а той самий. За два роки подорожчав майже вдвічі?

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Так чи інакше, але нагадаємо, що цей кабріолет у 90-х роках був дуже і дуже швидким – 4,5 секунди вистачало, щоб розігнатися до першої сотні!

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435555

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435556

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435557

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435559

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435560

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435561

В Україні культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan - фото 435558

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Джерело: mfair
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