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Mini показала футуристичний концепт мінівена Vision Urbanaut: фото
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На конференції #NEXTGen компанія Mini презентувала концептуальний мінівен Vision Urbanaut, який замислювався як електромобіль з функцією автономного управління. Це дало дизайнерам більше свободи при створенні інтер'єру і екстер'єру машини.
Фари Mini Vision Urbanaut розташовані під гратчастою конструкцією з алюмінію з прорізами і видно їх тільки в увімкнутому режимі. Завдяки матричному дизайну фари можуть показувати різні кольорові зображення, створюючи нову форму. Решітка радіатора тепер восьмикутна, а не шестикутна. Оскільки в Vision Urbanaut немає ДВС, решітка виконує нову функцію – служить панеллю для датчиків систем "автопілота".
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Важливий візуальний елемент Vision Urbanaut – колеса, пофарбовані в бірюзово-синій колір Ocean Wave. Вони є ще одним способом взаємодії автомобіля з навколишнім світом: будучи прозорими і з підсвіткою зсередини, вони змінюють зовнішній вигляд в залежності від обраного режиму.
Крім цього, у футуристичному фургоні можна змінювати організацію корисного простору салону. Залежно від потреб салон можна трансформувати для подорожей, спілкування або розслаблення. Ці режими отримали назви Wanderlust, Vibe і Chill.
В основі інтер'єру – чотиримісна компоновка сидінь. Два передніх крісла обертаються, а спинки масивних задніх сидінь можна скласти вручну і повернути. Коли автомобіль не рухається, приладова панель опускається і перетворюється в диван. Використання сенсорів дозволило відмовитися від традиційних перемикачів або кнопок.
У задній частині салону залишається відокремлений простір. Над заднім диваном розташовується тканинний навіс з опціональним світлодіодним підсвічуванням. Можна також комфортно розташуватися на підлозі. Навпроти дверей передбачений невеликий столик.
Щоб почати керування автомобілем, водію достатньо доторкнутися до логотипа Mini, після чого висуватимуться кермо і педалі. Лаконічний дисплей на приладовій панелі дає підказки по маршруту і попереджає про небезпеки. При включенні режиму автономного водіння кермо і педалі прибираються, а дисплей для водіння зникає з екрана.
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