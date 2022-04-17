Женя Галич з О.Torvald став бійцем ЗСУ

Наслідуючи приклад українських зірок, які взяли до рук зброю та пішли захищати нас від окупантів, Женя Галич вступив до лав Збройних сил України.

Про це лідер гурту O.Torvald розповів на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Тарас Тополя довів до сліз ведучу Марічку Падалко у прямому ефірі: зворушливе відео

Так, у мережі фронтмен рок-гурту опублікував ролик, у якому постав у формі ЗСУ. Крім цього, артист попросив шанувальників та волонтерів знайти комплекти літньої форми для його підрозділу.

Привіт. Шукаю варіанти 110 комплектів літньої форми свого підрозділу. Якщо знаєте, хто відшиває або привозить – буду радий інформації, – написав Галич.

Читайте також: Звертаюся до Зеленського: Остапчук потролив Марченко у новому відео