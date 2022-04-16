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війна

Тарас Тополя довів до сліз ведучу Марічку Падалко у прямому ефірі: зворушливе відео

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Тарас Тополя виконав в ефірі народну пісню - фото 1
Тарас Тополя виконав в ефірі народну пісню

Співак Тарас Тополя став гостем ефіру всеукраїнського телемарафону. Під час нього він зворушив до сліз ведучу Марічку Падалко.

В ефірі Тарас Тополя заспівав народну пісню "Ой, у вишневому саду". Зворушливе виконання музиканта настільки зворушило ведучу Марічку Падалко, що вона не змогла стримати сліз.

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Скажу тобі так відверто: у всіх у нас є свої завдання. Ви отримуєте свої, у нас – свої. І наші інформаційні завдання складаються так, що ми в рамках цього марафону останній ефір працюємо разом з Русланом, – сказала Марічка.

Після цього вона попросила Тараса Тополю, так би мовити, зафіналити це. Тож фронтмен гурту "Антитіла" виконав пісню "Ой, у вишневому саду". Марічка Падалко не змогла стримати сліз, розплакавшись у прямому ефірі.

Дивіться, як зворушливо Тарас Тополя виконує пісню "Ой, у вишневому саду":

Нагадаємо, що Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" долучився до лав тероборони. Разом вони захищають Київ від можливої загрози.

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