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війна Kalush

Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона

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Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона - фото 1

Водолаз Найда, волонтер Бер, прикордонник Туксон і розвідниця Вєста – собаки, які теж роблять свій внесок у перемогу України. Читайте захопливі історії цих хоробрих хвостиків!

Собаки теж стають справжніми героями, адже їх робота важлива та подекуди небезпечна.

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Це розвідниця Вєста, яка працює з ГУР МОУ. Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових засобів. Вєста вже знайшла багато таких предметів, чим врятували чимало життів.

Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона - фото 506365

Це пес прикордонник Туксон. Це його неофіційна робота, адже він не службова собака, проте Туксон супроводжує майже всі прикордонні наряди, які охороняють державний кордон. Йому і не забороняють. Після 24 лютого він також несе службу на одному з блок-постів.

Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона - фото 506363

Це Найда – собака-водолаз, яка служить у ДСНС. Вона нова "співробітниця" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Черкащини.

Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона - фото 506362

Це волонтер Бер. Бельгійський вівчур разом з господарем Сергієм врятувалися з Харкова. Зараз вони у Чернівцях і Бер вже став зіркою, адже його світлини розлітаються мережею – він ходить вулицями з сумкою в зубах і допомагає завантажувати гуманітарку.

Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона - фото 506361
Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона - фото 506364

До теми: Пес Патрон отримав нагороду "Пальмовий пес" у Каннах

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