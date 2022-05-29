Найда, Бер, Туксон і Вєста: неочікувані заняття чотирилапих колег Патрона

Водолаз Найда, волонтер Бер, прикордонник Туксон і розвідниця Вєста – собаки, які теж роблять свій внесок у перемогу України. Читайте захопливі історії цих хоробрих хвостиків!

Собаки теж стають справжніми героями, адже їх робота важлива та подекуди небезпечна.

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Це розвідниця Вєста, яка працює з ГУР МОУ. Її спеціалізація – пошук мінно-вибухових засобів. Вєста вже знайшла багато таких предметів, чим врятували чимало життів.

Це пес прикордонник Туксон. Це його неофіційна робота, адже він не службова собака, проте Туксон супроводжує майже всі прикордонні наряди, які охороняють державний кордон. Йому і не забороняють. Після 24 лютого він також несе службу на одному з блок-постів.

Це Найда – собака-водолаз, яка служить у ДСНС. Вона нова "співробітниця" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Черкащини.

Це волонтер Бер. Бельгійський вівчур разом з господарем Сергієм врятувалися з Харкова. Зараз вони у Чернівцях і Бер вже став зіркою, адже його світлини розлітаються мережею – він ходить вулицями з сумкою в зубах і допомагає завантажувати гуманітарку.

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