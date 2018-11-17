Жартувати чи ні: науковці розповіли, як гумор впливає на стосунки

Науковці досліджували роль почуття гумору для стосунків людей, що живуть сімейними парами. Фахівці переконалися в тому, що здатність жартувати може як скріплювати партнерські узи, так і, навпаки, доводити до розлучення.

Дослідження фахівців показало, що для людей, які перебувають у родинних стосунках, характерно подібне почуття гумору. Здавалося б, людей це має зближувати, але вчені заявили: здатність однаково бачити в чомусь смішне ще не гарантує ні задоволеності від стосунків, ані тривалості шлюбу.

І ще: Як зберегти романтику на початку стосунків

"У цілому для людей, які перебувають у стосунках, позитивний гумор з метою підбадьорити партнера може бути дуже корисний, тому що він підвищує рівень задоволеності стосунками. А от агресивний гумор, зокрема, висміювання партнера, виробляє зворотний ефект", – зазначили вчені.

Якщо у чоловіка чудове почуття гумору – жінку очікують бурхливіші оргазми / Beautyheaven

Фахівці пояснили, що у стосунках чоловіки частіше можуть похизуватися вираженим почуттям гумору. Але, як правило, саме "чоловічий" гумор часто спрямований на висміювання над другою половиною. Автори праці констатували, що, якщо в шлюбі вже існує напруга у стосунках і партнери відчувають стрес, чоловік, який часто жартує, може виявитися фактором розлучення. Гумор жінок у шлюбі, за їхніми словами, пов'язаний з більшою стабільністю.

"Для чоловіків жарти – це спосіб відчути себе вільним, дистанціюватися від стосунків. Жінкам гумор дозволяє створюючи більш розслаблювальну атмосферу. Ми виявили, що жінки, які мають партнера з хорошим почуттям гумору, відчувають більш часті і сильні оргазми, і в цілому частіше вступають в інтимні контакти", – поділилися дослідники.

Читайте також: Чому у стосунках важливо відпочивати один від одного