Чому у стосунках важливо відпочивати один від одного

У стосунках чоловіка і жінки вкрай важливо навчитися відпочивати один від одного.

Для того щоб продовжувати кохати один одного потрібно весь час розлучатися. Не лякайтеся, не в буквальному сенсі.

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Не потрібно розривати відносини, але варто навчитися проводити більше часу порізно, щоб знову поспішати один одному назустріч. Прагнення проводити час разом, тому що ви не можете існувати одне без одного, типове для перших етапів відносин. А для того, щоб воно збереглося, необхідно відпустити руку партнера хоча б на кілька годин, щоб знову захотілося схрестити пальці.

Виробляйте для себе звичку сумувати за партнером, згадуючи все, що ви любите в ньому. Правда, завдання трохи ускладнюється, якщо він в цей момент буде знаходитися поряд з вами. Тому намагайтеся планувати своє дозвілля так, щоб встигнути сходити в кіно з подругами/друзями, пообідати з колегами, а ввечері бути щасливою жінкою/чоловіком, яка встигла скучити за своїм коханим.

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