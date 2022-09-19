Королівська сім'я опублікувала в мережі відео на згадку про Єлизавету II: зворушливі кадри

Королівська сім'я опублікувала в мережі відео на згадку про Єлизавету II / twitter

Єлизавети II пішла з життя 8 вересня 2022 року на 97-му році життя у замку Балморал, що в Шотландії. А напередодні похорону британської королеви опублікували в мережі відео на згадку про монархиню.

Ролик з'явився на офіційній сторінці британської королівської родини в Twitter. У підписі до відео йдеться, що сьогодні, 19 вересня, у Великій Британії мільйони людей зберуться разом, щоб провести Єлизавету II в останню путь.

І ще: За останнім польотом Єлизавети II стежила онлайн найбільша кількість користувачі

Сьогодні люди з усієї Великої Британії, Співдружності та всього світу віддадуть шану надзвичайному життю та правлінню Її Величності Королеви, – написали представники королівської родини.

Труну з тілом Єлизавети II доставлять до сімейної каплиці короля Георга VI на території Віндзорського замку. Там поховані батько Єлизавети II – король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перенесуть останки чоловіка королеви – принца Філіпа.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Читайте також: Відео з "розгніваним" королем Чарльзом ІІІ активно обговорюють в мережі