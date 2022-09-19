Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Королівська сім'я опублікувала в мережі відео на згадку про Єлизавету II: зворушливі кадри

  • 47
Королівська сім'я опублікувала в мережі відео на згадку про Єлизавету II - фото 1
Королівська сім'я опублікувала в мережі відео на згадку про Єлизавету II / twitter

Єлизавети II пішла з життя 8 вересня 2022 року на 97-му році життя у замку Балморал, що в Шотландії. А напередодні похорону британської королеви опублікували в мережі відео на згадку про монархиню.

Ролик з'явився на офіційній сторінці британської королівської родини в Twitter. У підписі до відео йдеться, що сьогодні, 19 вересня, у Великій Британії мільйони людей зберуться разом, щоб провести Єлизавету II в останню путь.

І ще: За останнім польотом Єлизавети II стежила онлайн найбільша кількість користувачі

Сьогодні люди з усієї Великої Британії, Співдружності та всього світу віддадуть шану надзвичайному життю та правлінню Її Величності Королеви, – написали представники королівської родини.

Труну з тілом Єлизавети II доставлять до сімейної каплиці короля Георга VI на території Віндзорського замку. Там поховані батько Єлизавети II – король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перенесуть останки чоловіка королеви – принца Філіпа.

Читайте також: Відео з "розгніваним" королем Чарльзом ІІІ активно обговорюють в мережі

пропозиції партнерів
Новини