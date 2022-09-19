Внучки Єлизавети ІІ розчулили мережу прощальним листом королеві

Принцеси Євгенія та Беатріс написали особливий прощальний лист королеві Єлизаветі ІІ. Онуки згадали, як проводили час зі знаменитою бабусею у дитинстві.

Новина про те, що королева Єлизавета II покинула цей світ стала ударом для людей з різних країн. Родину монархів також поглинув траур, тому рідні королеви поділились своїми прощальними листами, присвяченими Єлизаветі. Винятком не стали й онучки принцеса Євгенія та Беатріс. Доньки середнього сина Ендрю опублікували триб'ют в інстаграмі, розчуливши користувачів мережі.

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Наша найдорожча бабусю, ми не можемо багато висловити словами, відколи ти залишила нас всіх. Були сльози та сміх, мовчання та балаканина, обійми та самотність, колективна втрата, наша улюблена королево і наша люба бабусю. Ми, як і багато хто, думали, що ти будеш тут назавжди. І ми всі за тобою страшенно сумуємо, – почали дівчата.

Вони згадали, що Єлизавета була їхнім "матріархом, провідником та люблячою рукою на спині, що вела цим світом". Онучки додали, що королева навчила їх багато чого, тож вони берегтимуть ці знання та спогади. Тому й не дивно, що Євгенія та Беатріс додали чарівне фото, де вони зовсім маленькі позують з бабусею та її собакою.

Зараз, дорога бабусю, все, що ми хочемо сказати, це дякую. Дякую за те, що смішила нас, за те, що нас приймала, за збір вересу та малини, за марші солдатів, за наші чаї, за втіху, за радість. Ти, бувши собою, ніколи не дізнаєшся, який вплив мала на нашу родину та на багатьох людей у всьому світі, – йдеться у прощальному листі.

Онуки розповіли, що триб'юти б змусили Єлизавету ІІ посміхнутись, адже у них йдеться про чудового лідера, яким вона й була.

Ми раді, що тепер ти з дідусем. Прощавай, дорога бабусю, це честь бути твоїми онучками, ми дуже пишаємось тобою. Ми знаємо, що дорогий дядько Чарльз, король, продовжуватиме показувати твій приклад, оскільки він теж присвятив своє життя служінню. Боже, храни короля, – йдеться у завершенні листа.

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