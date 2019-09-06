Коли День вчителя 2019 в Україні: дата і традиції свята педагогів

Відзначають День вчителя у жовтні, проте щороку свято припадає на різні дні. Дізнайтеся, коли вітати своїх вчителів у 2019-му та традиції святкування цього дня.

Професія вчителя заслуговує на повагу і саме на День вчителя варто подякувати усім своїм педагогам, які вклали у ваше виховання та освіту частинку себе.

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Дата, коли День вчителя 2019

Ще у 1994 році ЮНЕСКО заснувало World Teachers' Day, який припадає на 5 жовтня. Обрали саме таку дату, оскільки у цей день в 1966-му ухвалили міжнародну рекомендацію "Про становище вчителів". Це перший документ, який визначав умови праці вчителів по всьому світі. Багато країн приєдналися до святкування Всесвітнього дня вчителів. Проте не всі залишили встановлену дату.

В Україні День учителя відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч ця дата припадає на 7 жовтня.

Традиції на День учителя в Україні

День вчителя припадає завжди на вихідний день, тож у школах святкування традиційно відбуваються у п'ятницю напередодні.

Хорошою традицією є концерт, який влаштовують учні для своїх вчителів: з віршами, танцями, піснями та сюрпризами.

Також у цей день, зазвичай, скорочені уроки, тобто уроки по пів години й навчання закінчується раніше.

На День вчителя у деяких школах є традиція проведення Дня самоврядування. Сенс полягає у том, що педагоги та деякі школярі міняються ролями.

Ідеї, як обрати подарунок на День вчителя

Можна почати зі стандартного набору: букет квітів, коробка цукерок та вітальна листівка.

Квіти можуть бути не прості, а вигадливі рослини у вазонах або букет з фруктів чи солодощів.

Канцелярія завжди потрібна та доречна будь-якому освітянину.

Розумні гаджети. До прикладу, лазерна указка і для класу буде корисна.

Прикраси. У народному стилі, приміром, вчителька буде носите на кожне свято до вишиванки.

Сумка чи портфель теж актуальні, проте тут варто бути на 100% впевненими у виборі та вподобаннях вчителя.

Предмети інтер'єру можуть бути й для дому, і для класу: картини, вази, годинники, статуетки тощо.

Оберіть цікаву книгу, якщо впевнені, що ваш вчитель її не читав. Це може бути й спеціалізована література. Оксфордський словник для вчителів англійської мови, до прикладу.

Посуд або дрібна техніка (електричний чайник, тостер тощо) також стануть у пригоді. Особливо у перерві між уроками.

Можете застосувати весь ваш креатив і зробити символічний подарунок. Підберіть оригінальні ідеї для вчителя за його спеціалізацією. З географом можете вирушити у подорож або на екскурсію, з мовниками можете піти в театр.

Подарунок на згадку має бути дуже особистий, щоб асоціюватися саме з вашим класом. Альбомі зі спільними фотографіями або відеопривітання від випускників.

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