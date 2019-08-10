Жарти, на які ми заслуговуємо: меми від індійської поліції

За допомогою смішних картинок індійські правоохоронці намагаються навчити молоде покоління правилам дорожнього руху і пояснити, що вживати наркотики незаконно. Дивіться, що з цього вийшло.

Індійські поліцейські знайшли незвичайний підхід до молодої аудиторії. Департамент поліції міста Бангалор в штаті Карнатака на півдні Індії у своєму інстаграм акаунті постить меми, що закликають пристібати ремінь безпеки та надягати шолом під час їзди на мотоциклі, а також застерігають про незаконність наркотиків.

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Міська поліція найняла двох медіаспеціалістів, які створюють такі публікації.

Ми намагаємося наповнити меми сенсом. Ми змішуємо гумор з соціальним повідомленням, яке не суперечило б образу поліції Бангалора. Який би не був у них контент, ми знаходимо творчий підхід до того, щоб донести його, – зазначив один з авторів мемів Дірадж Говда.

Як кажуть правоохоронці, смішні картинки дійсно допомагають залучати аудиторію: комісар поліції заявив, що на акаунт щодня підписується близько тисячі осіб. Зараз в інстаграму поліції майже 37 тисяч фоловерів.

"Ти та хлопці, коли вас піймали з наркотиками"

"Твій банківський рахунок – твій пароль"

"Коли світлофор стає червоним, але машини продовжують рух, попри червоне світло.

Світлофор: "Я що, жарт для тебе?"

"Бачимо, як ти звертаєш, – ми виїжджаємо"

"Навіть якщо ти вріжешся, людина, я в безпеці"

"Байк чи дракон? Не важливо! Завжди носи шолом!"

"Не вживай наркотики! Наркотики – твоє життя – ти"

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