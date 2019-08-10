Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Жарти, на які ми заслуговуємо: меми від індійської поліції

  • 27
Жарти, на які ми заслуговуємо: меми від індійської поліції - фото 1

За допомогою смішних картинок індійські правоохоронці намагаються навчити молоде покоління правилам дорожнього руху і пояснити, що вживати наркотики незаконно. Дивіться, що з цього вийшло.

Індійські поліцейські знайшли незвичайний підхід до молодої аудиторії. Департамент поліції міста Бангалор в штаті Карнатака на півдні Індії у своєму інстаграм акаунті постить меми, що закликають пристібати ремінь безпеки та надягати шолом під час їзди на мотоциклі, а також застерігають про незаконність наркотиків.

І ще: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!

Міська поліція найняла двох медіаспеціалістів, які створюють такі публікації.

Ми намагаємося наповнити меми сенсом. Ми змішуємо гумор з соціальним повідомленням, яке не суперечило б образу поліції Бангалора. Який би не був у них контент, ми знаходимо творчий підхід до того, щоб донести його, – зазначив один з авторів мемів Дірадж Говда.

Як кажуть правоохоронці, смішні картинки дійсно допомагають залучати аудиторію: комісар поліції заявив, що на акаунт щодня підписується близько тисячі осіб. Зараз в інстаграму поліції майже 37 тисяч фоловерів.

"Ти та хлопці, коли вас піймали з наркотиками"

"Твій банківський рахунок – твій пароль"

"Коли світлофор стає червоним, але машини продовжують рух, попри червоне світло.

Світлофор: "Я що, жарт для тебе?"

"Бачимо, як ти звертаєш, – ми виїжджаємо"

"Навіть якщо ти вріжешся, людина, я в безпеці"

"Байк чи дракон? Не важливо! Завжди носи шолом!"

"Не вживай наркотики! Наркотики – твоє життя – ти"

До теми: Експерт з мемів: Instagram шукає співробітника

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 666
Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
  • 06 серпня, 16:21
  • 525
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1673925
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл