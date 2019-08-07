На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерт з мемів: Instagram шукає співробітника
-
- 11
Instagram відкрив вакансію на посаду керівника зі співробітництва зі стратегічними партнерами для роботи з "цифровими видавцями", під якими маються на увазі адміністратори мем-акаунтів, повідомив журнал The Atlantic з посиланням на представника компанії Лілу Кінг.
Приводом для пошуку такого співробітника стали скарги власників сторінок з мемами, які були видалені під час масштабної чистки. Під час неї соцмережа заблокувала 142 популярні акаунти. У найбільшого з них було 13 млн підписників.
І ще: До назви Instagram додадуть ще одне слово
Компанія пояснила, що власники порушили правила соцмережі. Самі автори акаунтів заперечують це. Одним з пунктів, який міг послужити приводом для блокування, стала заборона на публікацію "чужого" контенту. Instagram дозволяє розміщувати тільки ті фото або відео, які вони створили самі, або ті, якими "мають право поділитися".
Для вирішення подібних конфліктів керівник зі співробітництва зі стратегічними партнерами (або як його називають "експертом з мемів") почне роботу з відстеження трендів соцмережі. Він також надаватиме допомогу вже наявним і новим авторам мемів.
Інженери Facebook і Instagram раніше представили нейромережу Rosetta, здатну розпізнавати картинки з текстами. У перспективі розробка дозволить боротися зі спамом, образливим і агресивним контентом на зображеннях.
Читайте також: 15 акаунтів в Instagram, на які підписалися герцоги Сассекські
-
21:53Експерт з мемів: Instagram шукає співробітника
-
21:42Презентація смартфона Samsung Galaxy Note10: дивіться онлайн-трансляцію
-
21:27За скільки годин до сну потрібно вечеряти: порада медиків
-
21:008 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Стало відомо, скільки коштуватиме Xiaomi Mi 9T Pro в Європі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
19:55ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
-
19:48Надзвичайно рідкісний Ferrari Sergio пустять з молотка
-
19:24Медики назвали найкорисніший літній фрукт
-
18:53Українська пам'ятна монета встановила рекорд вартості
-
18:24Уразливість у 5G дозволяє прослуховувати смартфони й управляти трафіком
-
18:05Гороскоп на 8 серпня 2019: Водолії та Леви маритимуть вихідними
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:43Майже самотні: нове дослідження про міленіалів вас вразить
-
17:23Світоліна у ТОП-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes
-
17:10Зелені помідори на зиму: прості рецепти маринованих і квашених закруток
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
16:43Хто найбільше постраждає через зміну клімату
-
16:22У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+
-
15:44Цей 9-річний хлопчина створив понад 30 комп'ютерних ігор
-
15:21Маск натякнув на ім'я пікапа Tesla за допомогою бджіл
-
15:11Disney випустить збірник рецептів страв з Зоряних війн
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)