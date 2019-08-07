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Експерт з мемів: Instagram шукає співробітника

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Новий співробітник працюватиме з мем-акаунтами - фото 1
Новий співробітник працюватиме з мем-акаунтами

Instagram відкрив вакансію на посаду керівника зі співробітництва зі стратегічними партнерами для роботи з "цифровими видавцями", під якими маються на увазі адміністратори мем-акаунтів, повідомив журнал The Atlantic з посиланням на представника компанії Лілу Кінг.

Приводом для пошуку такого співробітника стали скарги власників сторінок з мемами, які були видалені під час масштабної чистки. Під час неї соцмережа заблокувала 142 популярні акаунти. У найбільшого з них було 13 млн підписників.

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Компанія пояснила, що власники порушили правила соцмережі. Самі автори акаунтів заперечують це. Одним з пунктів, який міг послужити приводом для блокування, стала заборона на публікацію "чужого" контенту. Instagram дозволяє розміщувати тільки ті фото або відео, які вони створили самі, або ті, якими "мають право поділитися".

Для вирішення подібних конфліктів керівник зі співробітництва зі стратегічними партнерами (або як його називають "експертом з мемів") почне роботу з відстеження трендів соцмережі. Він також надаватиме допомогу вже наявним і новим авторам мемів.

Експерт з мемів: Instagram шукає співробітника - фото 346243

Інженери Facebook і Instagram раніше представили нейромережу Rosetta, здатну розпізнавати картинки з текстами. У перспективі розробка дозволить боротися зі спамом, образливим і агресивним контентом на зображеннях.

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Джерело: theatlantic
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