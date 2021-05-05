На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жарт з криптовалютою зробив користувача мережі мільйонером: як йому це вдалося
-
- 28
На початку лютого цього року 33-річний мешканець Лос-Анджелеса вклав приблизно $ 180 000 в криптовалюту Dogecoin, створену спочатку винятково заради жарту. Зовсім недавно він розповів, що тепер став мільйонером, адже всього за 2 місяці вартість цієї валюти зросла у рази.
Автор ютуб-каналу THE DOGECOIN MILLIONAIRE інвестував у спірну криптовалюту 5 лютого цього року. Через день після того, як Ілон Маск написав про неї у своєму твіттері.
Це цікаво: Sotheby's виставив на торги культову роботу Бенксі, яку вперше продасть за криптовалюту
Тоді усього одного слова мільярдера вистачило, щоб за пів години її вартість зросла на цілих 45%. У своєму першому відео Глаубер Контессото пояснив, чому вірить в успіх Dogecoin. І ось недавно він зняв своє друге відео, в якому розповів про свій неймовірний успіх. Усього 69 днів знадобилося, щоб він став доларовим мільйонером.
5 лютого, коли Глаубер інвестував у Dogecoin, курс криптовалюти становив близько $ 0,045, а 16 квітня вона подорожчала до $ 0,45 за одиницю. У результаті $ 180 000 перетворилися за цей час на майже 2 мільйони.
Попри такий приголомшливий успіх, експерти усе ж рекомендують з обережністю ставитися до інвестицій у криптовалюту. Причина полягає в тому, що їх курс вкрай нестабільний і може впасти так само швидко, як і виріс.
Читайте також: Як інвестиції у криптовалюту впливають на стосунки: незвичайне дослідження
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
21:196 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48NASA змоделювало падіння астероїда на Землю: чи зможе вижити людство
-
20:19Жарт з криптовалютою зробив користувача мережі мільйонером: як йому це вдалося
-
19:59Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:43Мрія кожного фаната: Disney створила робочий світловий меч з Зоряних воєн
-
19:27У NASA показали, як виглядає зоряне небо з Марса
-
19:12Fiat показав новий кросовер: йому тепер повинні вибрати ім'я
-
18:56Наслідуючи Вілла Сміта: Марк Волберг показав, як погладшав усього за три тижні
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
18:28Норвезький художник створює у Paint малюнки, які вражають своєю деталізацією
-
18:12Гороскоп на 6 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57Реперка alyona alyona здивувала шанувальників свіжими пародіями
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Морська піхота Великої Британії протестувала реактивний ранець: відео
-
17:25Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри
-
17:124 несподівані наслідки відмови від вживання яєць
-
16:56У Швейцарії створять незвичайний гіперкар з тканинним кузовом
-
16:42Nike випустив кросівки, які сподобаються власникам PlayStation 5
-
16:30Привітання з Днем матері 2021: найкращі вітання українською мовою
-
16:24Sotheby's виставив на торги культову роботу Бенксі, яку вперше продасть за криптовалюту
-
16:20Вірші до Дня матері 2021: найкращі привітання у віршах для мами
-
16:09У мережі показали макет iPhone 13 Pro Max: чим він відрізнятиметься від попередника
-
15:51Меган Маркл написала книгу для дітей: вона присвятила її чоловікові та сину
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним