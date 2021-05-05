Жарт з криптовалютою зробив користувача мережі мільйонером: як йому це вдалося

На початку лютого цього року 33-річний мешканець Лос-Анджелеса вклав приблизно $ 180 000 в криптовалюту Dogecoin, створену спочатку винятково заради жарту. Зовсім недавно він розповів, що тепер став мільйонером, адже всього за 2 місяці вартість цієї валюти зросла у рази.

Автор ютуб-каналу THE DOGECOIN MILLIONAIRE інвестував у спірну криптовалюту 5 лютого цього року. Через день після того, як Ілон Маск написав про неї у своєму твіттері.

Це цікаво: Sotheby's виставив на торги культову роботу Бенксі, яку вперше продасть за криптовалюту

Тоді усього одного слова мільярдера вистачило, щоб за пів години її вартість зросла на цілих 45%. У своєму першому відео Глаубер Контессото пояснив, чому вірить в успіх Dogecoin. І ось недавно він зняв своє друге відео, в якому розповів про свій неймовірний успіх. Усього 69 днів знадобилося, щоб він став доларовим мільйонером.

5 лютого, коли Глаубер інвестував у Dogecoin, курс криптовалюти становив близько $ 0,045, а 16 квітня вона подорожчала до $ 0,45 за одиницю. У результаті $ 180 000 перетворилися за цей час на майже 2 мільйони.

Попри такий приголомшливий успіх, експерти усе ж рекомендують з обережністю ставитися до інвестицій у криптовалюту. Причина полягає в тому, що їх курс вкрай нестабільний і може впасти так само швидко, як і виріс.

Читайте також: Як інвестиції у криптовалюту впливають на стосунки: незвичайне дослідження