Як інвестиції у криптовалюту впливають на стосунки: незвичайне дослідження

Криптовалюта з кожним роком стає все обговорюванішою, тож чимало людей вирішують вкладати в неї реальні кошти. І такий крок має неочікуваний вплив на стосунки з іншими.

Криптоінвестори дослідили, як інвестиції у криптовалюту можуть змінювати атмосферу у стосунках з людьми, передає Bloomberg. Дослідники організували опитування за участю 1033 американців різного віку та статі, і отримали доволі цікаві результати.

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25% опитаних, які інвестували 10% власних коштів у криптовалюту, зізнались, що отримують з боку близьких докори та критику. Але з кількістю вкладення грошей рівень осуду збільшується.

Серед тих, хто інвестував від 10% до 25%, третина стикались з погіршенням стосунків. А от серед вкладників від 50% до 75% доходу цілих 94% опитаних простежили, що оточення їх зовсім не підтримує.

Найкрасномовнішими є результати людей, які вклали 75% власних коштів і більше, адже всі вони (100%) розповіли, що бізнес з криптовалютою обернувся для них провалом у стосунках.

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