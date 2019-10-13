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Архівні фото ще невідомої нікому Мадонни розбурхали мережу
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Фотограф Річард Корман дав інтерв'ю журналу I-D, в якому розповів про 66 архівних фотографій 24-річної Мадонни, які він зняв на Polaroid у червні 1983 року, за місяць до виходу дебютного альбому співачки під назвою Madonna, який приніс їй широку популярність.
Зокрема, Річард розповів, що їх з Мадонною познайомила його мама, котра працювала кастинг-директором і проводила відбір акторів у драму Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа". Мадонна пробувалася у цей фільм на роль Діви Марії, але роботу так і не отримала, натомість вона познайомилася з Корманом. Якраз тоді фотограф шукав цікавих людей для своїх зйомок.
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Корман зізнався, що ці полароїдні фотографії зроблені досить спонтанно. Його мама на той момент працювала над створенням мюзиклу Cindy Rella, нової версії "Попелюшки", де Майкл Джексон або Прінс повинні були грати прекрасного принца, а соул-діва Арета Франклін – злу мачуху. Кастинг-фотографії Мадонни і всю інформацію про мюзикл потрібно було якомога швидше відправити в компанію Warner Bros на затвердження.
Річард зробив 66 полароїдних знімків Мадонни в нью-йоркській квартирі її брата Крістофера (за словами Кормана, починаюча співачка сама зробила собі макіяж і підібрала образи). Фільм так і не був знятий, а фото просто загубилися на кілька десятків років.
Нагадаємо, у 2017 році Річард Корман випустив книгу Madonna 66, в якій були опубліковані ці фотографії. Фотографу було достатньо одного погляду на Мадонну, щоб сказати, що скоро вона буде керувати світом.
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