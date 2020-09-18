Жан Беленюк відверто розповів про поєднання спортивної кар'єри з політичною

Срібний призер Олімпійських ігор 2016, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, переможець Європейських ігор український борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів, як встигає поєднувати спортивну кар'єру з політичною.

За словами атлета він навіть роздумував над завершенням спортивної кар'єри після Олімпійських ігор в Токіо (Японія), але через пандемію змагання перенесли з 2020-го на 2021-й рік.

І ще: Олександр Шовковський йде в політику: до якої партії долучився ексфутболіст

Беленюк звернувся до своїх фоловерів у соцмережах з красивою мотиваційною промовою:

"Сьогодні заїхав на збір, завтра в Раду. Очікував, що це триватиме один рік, тим часом вже пішов другий ... Мій тренер мене вчив з дитинства: Жан, ти повинен бути як зашорений кінь – попереду є мета, все що відбувається на периферії – тебе не стосується! З того часу ці слова зі мною постійно! Вкрай важливо не дозволити себе відвернути або збити з наміченого шляху! Збили – програв, і немає ніяких виправдань! Лише ми самі несемо відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, не завжди ми винні, але завжди нам з цим жити. Так що друзі, ставте перед собою мету, надягайте шори і вперед!" – зазначив спортсмен.

Це цікаво: Семюель Л. Джексон вчить матюкатись різними мовами: українською також (відео)