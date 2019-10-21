Квартал 95 вперше прокоментував скандал навколо номера про Гонтареву

Студія "Квартал 95" відреагувала на скандал, який розгорівся через номер Євгена Кошового та хору імені Верьовки. Під час виступу, нагадаємо, воин висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Учасники Кварталу 95 наголосили, що вони жартують на ті теми, які хвилюють суспільство. "Квартал" – це гостра політична сатира, так було, є і буде... Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири", – прокоментували в студії.

Як це було: Виступ хору Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву

Також коміки висловили вдячність хору імені Верьовки, наголосивши, що колектив не брав участі в написанні матеріалу.

Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці, – додали в Кварталі.

Номер Кошового і хору Верьовки

Гумористи звернулись до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського: "Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку "Вечірнього Кварталу", щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні". Бородянський, нагадаємо, заявив, що йому соромно за участь хору імені Григорія Верьовки в скандальній пародії про пожежу в будинку Гонтаревої.

Відповів Квартал 95 і міністру економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову, який заявив, що номер "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої негативно впливає на інвестклімат.

"Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора... В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева є під тиском від Коломойського через рішення по Приватбанку. Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95 квартал асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність", – наголошував міністр.

Хор Верьовки виступив в ще одному номері Вечірнього кварталу

Кварталівці побажали Милованову успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів.

Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як: "Через жарт коміків "Вечірнього Кварталу" гривня впала у п'ять разів", "Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового, – заявили коміки.

Євген Кошовий

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