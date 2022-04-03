Жан Беленюк та Амосов зустрілися у Гостомелі біля зруйнованої "Мрія"

Борець та народний депутат Жан Беленюк приїхав до звільненого Гостомеля, де перетнувся з українським чемпіоном Bellator Ярославом Амосовим. Кадром з зустрічі спортсмен поділився у мережі.

Так, Жан Беленюк опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок з Ярославом Амосовим. Зроблений він у Гостомелі, який українські військові звільнили від російських окупантів.

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Вчора у Гостомелі, біля понівеченого найбільшого літака у світі АН-225 "Мрія", зустрів гордість українського спорту, першого і поки що єдиного українського чемпіона Bellator Ярослава Амосова, – йдеться у коментарі до фото.

Зокрема, народний депутат висловив захопленням Амосовим, який захищає Україну від загарбників. Беленюк також додав, що чемпіон Bellator родом з Ірпеня і з перших днів героїчно стоїть на обороні рідного міста. Він показує гідний приклад того, що вкрай важливо об'єднати сили й бути поруч у найкризовіші моменти.

Крім цього, Жан також опублікував фото знищеної "Мрії". "Як було влучно сказано: "можна зруйнувати літак, але неможливо зруйнувати "Мрію". Переможемо та побудуємо ще більший літак”, – написав Беленюк.

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