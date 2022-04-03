Зброя замість мікрофона: Макс Барських вступив в ряди ЗСУ – відео

Український співак Макс Барських не лише чітко висловлює свою позицію з перших днів війни, а й прийняв рішення змінити мікрофон та зброю. Зараз виконавець готується до служби в ЗСУ.

Український виконавець Макс Барських з початку вторгнення російських окупантів активно висвітлював події в Україні, борючись на інформаційному фронті. Але тепер він вирішив долучитись до лав ЗСУ, про що розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

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Співак у військовій формі зняв коротеньке відео, у якому повідомив, що починає вивчати військову службу.

Друзі, всім привіт! З завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому в моїх руках був тільки мікрофон, але зараз... Час змінюється, – пояснив він.

Також зірка з позитивним настроєм вирішив розпитати в підписників, як вони планують святкувати перемогу України в цій війні. А ми впевнені, що зовсім скоро вона на нас очікує!

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