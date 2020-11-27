Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Жахливу копію Tesla Cybertruck на базі Toyota продали за 1000 доларів

  • 17
Кумедне авто продали за 999 доларів - фото 1
Кумедне авто продали за 999 доларів

Новозеландський інженер побудував мініатюрну копію Tesla Cybertruck на базі хетчбека Toyota Yaris 2000 року випуску. Своє дивне творіння, створене з листового металу та пластику, чоловік продав за 999 доларів.

За основу саморобного Cybertruck чоловік взяв розбитий хетчбек Toyota Yaris, який заздалегідь придбав у приватного продавця.

Це цікаво: У Tesla на ходу відклеївся і відлетів дах: інцидент потрапив на відеореєстратор

Інженер відновив автомобіль та переобладнав 20-річну малолітражну Тойоту на копію електричного пікапа Ілона Маска. Кузов саморобки новозеландський винахідник виконав з листового металу та пластикових елементів, взув автомобіль під позашляхові покришки, а також встановив на машину двері, що відкриваються у стилі "крила чайки".

Жахливу копію Tesla Cybertruck на базі Toyota продали за 1000 доларів - фото 436944

Замість електромотора в копії Tesla встановлений двигун від трактора, а в передній частині машини інженер розмістив світлодіодну стрічку. Попри те, що мініатюрний Cybertruck на ходу, в саморобній машині відсутні будь-які системи безпеки, тому пересуватися на ній по дорогах загального користування заборонено.

У зв'язку з цим, інженер виставив своє творіння на продаж. Покупець знайшовся досить швидко. За новозеландський Tesla Cybertruck заплатили 999 доларів.

Читайте також: Електрокар Tesla Model X ентузіастам вдалося "зламати" за кілька хвилин: відео

Джерело: insideevs
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
  • 18 листопада, 20:36
  • 173
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 786
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2677188
Загрузка...
Новини