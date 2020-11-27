Жахливу копію Tesla Cybertruck на базі Toyota продали за 1000 доларів

Новозеландський інженер побудував мініатюрну копію Tesla Cybertruck на базі хетчбека Toyota Yaris 2000 року випуску. Своє дивне творіння, створене з листового металу та пластику, чоловік продав за 999 доларів.

За основу саморобного Cybertruck чоловік взяв розбитий хетчбек Toyota Yaris, який заздалегідь придбав у приватного продавця.

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Інженер відновив автомобіль та переобладнав 20-річну малолітражну Тойоту на копію електричного пікапа Ілона Маска. Кузов саморобки новозеландський винахідник виконав з листового металу та пластикових елементів, взув автомобіль під позашляхові покришки, а також встановив на машину двері, що відкриваються у стилі "крила чайки".

Замість електромотора в копії Tesla встановлений двигун від трактора, а в передній частині машини інженер розмістив світлодіодну стрічку. Попри те, що мініатюрний Cybertruck на ходу, в саморобній машині відсутні будь-які системи безпеки, тому пересуватися на ній по дорогах загального користування заборонено.

У зв'язку з цим, інженер виставив своє творіння на продаж. Покупець знайшовся досить швидко. За новозеландський Tesla Cybertruck заплатили 999 доларів.

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