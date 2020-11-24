Електрокар Tesla Model X ентузіастам вдалося "зламати" за кілька хвилин: відео

Високий рівень бортовий комп'ютер Tesla наділяє електрокари багатьма корисними функціями, але при цьому стає об'єктом уваги хакерів. Два роки тому дослідники з Бельгії уже виявили спосіб "злому" автомобіля Model S за допомогою набору обладнання за $ 600. Тепер черга Tesla Model X.

2 роки тому компанія виправила уразливість, однак недавно один з фахівців випробував новий і значно менш витратний метод "викрадення" на Tesla Model X – і знову домігся успіху.

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За словами аспіранта групи комп'ютерної безпеки та промислової криптографії Льовенського університету в Бельгії Леннерта Воутерса, "слабкою ланкою" у системі захисту електрокара став процес оновлення прошивки фірмового брелока Tesla Model X. Як виявилося, для отримання контролю над "розумним" автомобілем можна використовувати електронний блок управління, взятий з будь-якого старого Model X – наприклад, на розборі після аварії.

Оскільки механізм оновлення не захищений належним чином, ми змогли по бездротовому зв'язку зламати брелок і отримати повний контроль над ним. Згодом ми могли отримувати повідомлення про розблокування, щоб пізніше відкрити автомобіль, – розповів Воутерс.

"Хакерська установка", створена дослідником, обійшлася йому порівняно недорого. Вона містить мікрокомп'ютер Raspberry Pi ($ 35), плату розширення CAN-BUS Shield ($ 30), модифікований брелок для ключів, блок управління від старого автомобіля ($ 100) і акумулятор ($ 30). Єдиний недолік пристрою – пристойні габарити, хоча він цілком влізе у рюкзак або велику сумку.

Сам процес проходить у два етапи: зчитування сигналу розблокування з відстані до 5 метрів і віддалена перепрошивка брелока жертви (близько півтори хвилини з відстані до 30 метрів). Після цього хакер може розблокувати двері електрокара і за кілька хвилин прив'язати бортову систему до власного ключа через сервісний роз'єм для технічного обслуговування.

Воутерс зазначив, що після того, як він зв'язався з представниками Tesla, автовиробник випустив оновлення прошивки 2020.48, що виправляє уразливість. Однак автомобілі ранніми версіями ПЗ все ще містять зазначену "дірку" – їх власникам рекомендується встановити відповідний апдейт.

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