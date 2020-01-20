Жахливо чи дивно: фото ванної кімнати розбурхало мережу

У мережі не можуть визначитись з емоціями від незвичайної ванної кімнати, де "переборщили" з килимами. Здається, він таких фото дизайнери інтер'єрів можуть отримати порцію нічних жахів.

На платформі Reddit користувач з ніком jbird2525 поділився епічним фото з батьківського дому, яке за короткий час опинилось у топах мережі. За лічені години допис побачили понад 82 тисячі осіб, а ще більше як дві тисячі залишили коментарі. А все через креативний підхід до ванної кімнати.

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"Ви ненавидите килими у ванній? У моїх батьків ця кімната з килимом, який сягає до стінок ванни! Бонусні бали за жахливі шпалери", – зазначив автор, і справді, на знімку можна побачити, що оригінальності тут не бракне.

Коментатори ж наголосили, що цей знімок нагадує жах дизайнерів, а також визначили, що деякі елементи декору належать до 70-80-х років.

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