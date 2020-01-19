Гарольд, який приховує біль: названо головний мем десятиліття

Сервіс Imgur попросив користувачів вибрати головний мем минулого десятиліття – люди віддали перемогу Гарольду, який приховує біль. В опитуванні брали участь понад 54 тисячі осіб.

Відбір проходив у кілька етапів: спочатку на голосуванні були 2000 мемів, а в фіналі список скоротився до 10. На другому місці опинилися меми з актором Майклом Сера, а на третьому – "This is fine".

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Гарольда, який приховує біль, насправді звуть Андраш Арато. Він був інженером з Угорщини, вийшов на пенсію і знявся для фотостоку. Його натягнута усмішка принесла йому славу по всьому світу – тепер Андраша запрошують зніматися в рекламі і виступати з лекціями. В одному з відео він зізнався, що його знаменитий вираз обличчя – результат звичайної втоми від позування.

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