Жадібний хитрий пес розсмішив мережу: кумедне відео

Смішне відео з цим милим коргі підніме ваш настрій на цілий день! Заряджайтеся позитивом разом із Радіо МАКСИМУМ.

Кумедний пес породи коргі на прізвисько Тікува живе в Японії і веде досить популярний в інтернеті Twitter.

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Нещодавно його господар опублікував смішний ролик, в якому песик сидить біля миски з їжею і дуже злиться, коли людина опускає руку, ніби намагаючись здійснити "замах" на його смаколики. Однак, коли чоловік перестає протягувати руку, а коргі сам тикає йому в лікоть, щоб продовжити гру, в якій пес-актор гарчить і скалить зуби.

Смішне відео з собакою-тролем швидко стало вірусним в мережі і за короткий час зібрало більше 2,5 мільйона переглядів.

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