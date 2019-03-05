Морські свинки-захисники розвеселили мережу: відеофакт

Веселі морські свинки підкорили соцмережі своїм синхронним бігом. Хтось дресирує собак, а хтось - морських свинок.

На платформі Reddit користувач з ніком StanzelMafia поділився кумедним відео з морськими свинками, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за день допис побачили понад 36 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі. Як зазначив автор, морські свинки біжать захищати свою принцесу – маленьку дівчинку, яка відпочиває на подвір'ї. Синхронність та злагодженість роботи тваринок і справді дивує!

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