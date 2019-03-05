Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Морські свинки-захисники розвеселили мережу: відеофакт

  • 46
Морські свинки розвеселили мережу - фото 1
Морські свинки розвеселили мережу

Веселі морські свинки підкорили соцмережі своїм синхронним бігом. Хтось дресирує собак, а хтось - морських свинок.

На платформі Reddit користувач з ніком StanzelMafia поділився кумедним відео з морськими свинками, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за день допис побачили понад 36 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі. Як зазначив автор, морські свинки біжать захищати свою принцесу – маленьку дівчинку, яка відпочиває на подвір'ї. Синхронність та злагодженість роботи тваринок і справді дивує!

І ще: Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин

Guinea pigs on their way to protect the princess. from r/tippytaps

Читайте також: Мережу здивувало ричання снігового барса: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 510
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 24111
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1282680
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл