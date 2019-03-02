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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі

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Коти крадуть не лише їжу - фото 1
Коти крадуть не лише їжу

Котани відомі не лише як затяті засранці, але ще й як знатні злодюжки. Для пухнастика поцупити сосиску або шматок курки зі столу – елементарна задача. Втім, є коти, які цуплять дещо більше, ніж просто їжу.

Джейд Джеффріс з Нової Зеландії – господарка кота на ім'я Макс, який замість того, щоб приносити їй мишей і пернатих, перейшов на новий рівень.

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"Ми взяли його із зоомагазину, який закривався, перед потраплянням до магазину кошенята були знайдені в багажнику, і коли ми забрали його, він поводився як дикий. Я провела з ним два тижні, сидячи в нашій спальні, намагаючись привчити його до людей і інших речей, тому що він був досить диким", – зізналася господиня кота Джейд Джеффріс.

Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі - фото 311247

Одного разу господиня Макса почала знаходити на своєму ганку газети, на які вона не підписувалася Жінка розповіла, що газети з'являлися кілька разів на тиждень. Джейд й гадки не мала, хто цей таємничий листоноша. Однак на папері вона помітила сліди від зубів, тим самим Макс став головним підозрюваним. Помітивши позначки, Джейд почала підозрювати свого кота Макса.

Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі - фото 311248
Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі - фото 311249

У мене завжди було відчуття, що це він, – сказала Джейд

Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі - фото 311246

Одного разу, коли Джейд була вдома, її син покликав її, щоб показати, що відбувалося за вікном. А відбувалося там таке: кіт йшов від сусідів, тягнучи у зубах чергову газету. Нарешті, злодій був спійманий на місці злочину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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