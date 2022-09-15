"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам

Андрій Данилко, більш відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, красномовно показав, що російські окупанти отримають замість Херсону. Додамо, що це стосується всіх українських міст, які ніколи не підкоряться загарбникам.

Популярний український музикант Андрій Данилко, який прославився завдяки образу Вєрки Сердючки, опублікував на своєму профілі в інстаграмі доволі зрозуміле фото, показавши, що ж отримають російські загарбники. На знімку можна побачити співака разом з його колегою по сцені Інною Білоконь, яка грає роль мами Сердючки, пише Радіо MAXIMUM.

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Ось вам, а не Херсон!, – зазначив Данилко під фото, на якому вони показують дулі. Цей зневажливий жест доволі чітко передає, що російським загарбникам не варто чекати на жодні перемоги в Україні.

instagram.com/v_serduchka

За короткий час допис зібрав понад 70 тисяч вподобайок та більше як тисячу коментарів. Прихильникам припав до душі новий допис Данилка, тож вони засипали його вдячними та позитивними коментарями. Чимало людей мріють повернутись у рідний вільний Херсон та чекають на концерти Сердючки там.

Тому вірмо у ЗСУ, підтримуймо наших захисників та не втрачаймо бойовий дух, бо жодне українське місто не прогнеться під окупантами!

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