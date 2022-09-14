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Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
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Популярний український співак Макс Барських вирішив почати музичну кар'єру з чистого листа під новим псевдонімом. Артист уже представив свіжу пісню та кліп на неї.
Так, Макс Барських тепер писатиме пісні під псевдонімом Mick Sunday. Перший англомовний трек під назвою "I feel good" та кліп на нього – уже на YouTube-каналі музиканта.
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"I feel good" – перша композиція з майбутнього альбому, над яким співак працював з минулого року. Барських зізнався, що створення нових пісень підтримувало його у складні часи та допомагало виходити з депресивного настрою. Музикант упевнений, що кожна пісня з нової платівки енергетично позитивна та здатна викликати у слухача усмішку на обличчі.
Прем'єрою пісні англійською співак розпочав нову еру своєї творчості під новим сценічним ім'ям Mick Sunday.
Ця війна принесла великі зміни в моє життя, як і кожного українця. Але водночас вона навчила цінувати рідних та близьких, цінувати життя та час, не відкладаючи свої мрії та бажання на завтра. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні та вести вас туди, де можливі найсміливіші мрії, – звернувся до шанувальників Макс Барських.
MICK SUNDAY – I FEEL GOOD: слухайте онлайн нову пісню Макса Барських
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