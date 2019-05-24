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Пинтя: Гори: слухайте дебютний альбом епатажної Alina Pash

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Насолоджуйтесь дебютним альбомом запальної Alina Pash - фото 1
Насолоджуйтесь дебютним альбомом запальної Alina Pash

Ефектна й епатажна співачка Alina Pash, відома завдяки закарпатській бітанзі, представила першу частину свого дебютного альбому, який має назву "Пинтя: Гори". Пропонуємо вам насолодитися крутими піснями цієї молодої виконавиці.

Співачка зізнається, що назва платівки натхненна міфічними історіями про Пинтю Хороброго – закарпатського Робіна Гуда.

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Відкриває альбом фрагмент з книги Олександра Гавроша про пригоди цього розбійника, котрий боровся за добро.

Він був моїм давнім предком. Ця розповідь про нього. Цей альбом про мої корені, витоки, рідні місця. Адже я родом з гір!, – говорить Alina Pash.

У альбомі десять композицій – це екзотичний мікс з етно, електроніки та хіп-хопу. За словами Аліни, лейтмотивом усієї платівки стає жіноча сила: "Wild woman from roots! Це історія про те, звідки я і що я відчуваю".

Пинтя: Гори: слухайте дебютний альбом Alina Pash:

На обкладинці альбому Alina Pash зображена з кулоном у вигляді вогняної саламандри. Таких саламандр часто можна зустріти в Карпатах. "Мій маленький дракон, моя тотемна тварина", – пояснює Аліна.

Друга частина пластинки вийде 14 червня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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