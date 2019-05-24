TAYANNA ft. LAUD — Без тебе: новий ліричний трек українських зірок

Співачка TAYANNA разом з LAUD випустила перший спільний трек Без тебе, який підкорив фанатів. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Несподіваний дует TAYANNA та LAUD, які знайомі вже 10 років, не залишив байдужими фанатів. Лірична пісня "Без тебе" від українських зірок розповідає про гордість, яка заважає закоханим зізнаватись у своїх почуттях та залишає їх на самоті. Насолоджуйтесь новим хітом на Радіо МАКСИМУМ!

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"Ми з Танею знайомі вже років десять. Мені завжди подобався її голос, у неї дуже яскравий і виразний тембр, мені завжди було цікаво попрацювати разом. Пам'ятаю, на першій репетиції до її сольного концерту я взяв гітару, і ми почали імпровізувати, що переросло в справжню магію. Сподіваюся, слухачам пісня "Без тебе" сподобається також, як вона подобається нам", — додав LAUD.



Дивитись онлайн кліп TAYANNA ft. LAUD — Без тебе:



Текст пісні TAYANNA ft. LAUD — Без тебе:

Як то так, скажи мені

Як то там, тільки не бреши

Пам'ятай, як було між нами ніжко

Помолись за мене, як ляжеш в ліжко

Там і мною не пахне й близько

Спи, як вмієш, сам, без мене

Спи, як вмієш, десь там на небі

Чуєш, спи як я колись без тебе

Тільки залиши мені мої сни про тебе

Про тебе, про тебе



Як ти там, скажи мені

Скільки сліз пролила на вікні

Ти пробач, що гордість моя шкідлива

І любов моя вже занадто сива

Молюсь за тебе

Молюсь за тебе

Будь щаслива

Будь щаслива

Спи як вмієш ти без мене

Спи як вмієш десь там на небі

Чуєш, спи як я колись без тебе

Тільки залиши мені мої сни про тебе

Про тебе, про тебе

З часом все мине

Забудеш ти мене

Ти мене

Вимиють з душі

Зливи і дощі

Але залишаться лиш наші сни

Спи як вмієш ти без мене

Спи як вмієш десь там на небі

Чуєш, спи як я колись без тебе

Тільки залиши мені мої сни про тебе

Про тебе, про тебе

Про тебе, про тебе

Про тебе, про тебе

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