Зграя дельфінів потішила відпочивальників поблизу одеського пляжу: відео

Дельфіни підпливли до узбережжя Одеси і потішили відпочивальників на пляжі своїми іграми у воді. Відео з тваринами опублікували у Facebook в спільноті "Моя Одеса".

Зграя дельфінів раз у раз виринала, показуючи свої витончені спини. На відео можна помітити кількох тварин. "Доброго ранку, улюблене місто. Сьогодні вранці у нас були гості. Дарую гарний настрій", – підписала допис автор відео.

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Користувачі мережі захоплено відреагували на ролик, залишивши десятки коментарів. Також відзначається, що доброзичливі тварини все частіше підпливають до людей, які відпочивають на чорноморському узбережжі.

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