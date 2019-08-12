Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Зграя дельфінів потішила відпочивальників поблизу одеського пляжу: відео

  • 40
Дельфіни підпливли до узбережжя Одеси - фото 1
Дельфіни підпливли до узбережжя Одеси / vladtime

Дельфіни підпливли до узбережжя Одеси і потішили відпочивальників на пляжі своїми іграми у воді. Відео з тваринами опублікували у Facebook в спільноті "Моя Одеса".

Зграя дельфінів раз у раз виринала, показуючи свої витончені спини. На відео можна помітити кількох тварин. "Доброго ранку, улюблене місто. Сьогодні вранці у нас були гості. Дарую гарний настрій", – підписала допис автор відео.

І ще: Піщана буря на курорті у Кирилівці шокувала українців: фото та відео

Користувачі мережі захоплено відреагували на ролик, залишивши десятки коментарів. Також відзначається, що доброзичливі тварини все частіше підпливають до людей, які відпочивають на чорноморському узбережжі.

Дивіться також: Українців розсмішила їдальня НАЗК у стилі Лувру: епічні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 749
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 551
Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
  • 09 серпня, 16:51
  • 1197
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна