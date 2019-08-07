Українців розсмішила їдальня НАЗК у стилі Лувру: епічні фото

У мережі з'явилися фото позбавленої дизайнерського смаку їдальні, в якій харчуються співробітники Національного агентства з протидії корупції та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Знімки опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Олександр Гончаров. Інтер'єри громадського харчування викликали подив в українців через свою недовершеність і змішання абсолютно непоєднуваних речей.

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Так, стіни приміщення обвішані картинами, на підвіконнях стоять вінтажні статуетки і музичні інструменти. Меблі їдальні також стилізовані під антикваріат.

"Це не Лувр і не Ермітаж. Це їдальня, де харчуються співробітники НАЗК і Міністерства економічного розвитку. При вході їх зустрічає бронзова статуетка дівчини з порожніми відрами, в кутку періодично відбивають годину підлоговий антикварний годинник", – підписав добірку фото Гончаров. У коментарях його підписники також висміяли столовий креатив.

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