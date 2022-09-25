Згоріла вщент: класична модель Ferrari спалахнула прямо під час тест-драйву – відео

Спорткар Ferrari F355 згорів ущент під час тест-драйву з потенційним покупцем у салоні. Самі люди не постраждали, а ось суму збитків та причину пожежі поки не з'ясували.

Американець Тарек Салах зізнається, що завжди хотів стати власником саме F355, пише Carscoops. І ось йому сподобався чудовий варіант, але, щоправда, у Франції, тоді як сам він мешкає в США. Прилетівши з Лос-Анджелеса в Марсель, поціновувач італійських спортивних автомобілів поспішив взяти на тест-драйв один з екземплярів. На жаль, все закінчилося не за запланованим сценарієм.

І ще: Чому не варто ігнорувати сигнал Check Engine у своєму автомобілі

На початку відео, яке знімалося з пасажирського крісла, чути, як Тарек, що сидить на ньому, каже, що "водити 355-ту було його мрією". Також він відмічає "дуже доглянутий" стан машини.

Однак в один момент щось пішло не так – трапилася раптова пожежа. У чому саме причина займання – невідомо. Можливо, винний витік палива. Салах говорить на камеру, що відчув запах бензину, коли вони рухалися шосе. У результаті класичний спорткар загасили, проте він майже повністю вигорів.

Знищена вогнем Ferrari F355 зійшла з конвеєра в 1994 році, тобто це був один із ранніх екземплярів моделі (F355 вироблялася саме з 1994 по 1999 рік).

За іронією долі продавець і без п'яти хвилин новий господар автомобіля прямували до механіка в сервіс, щоби переконатися, що з машиною все гаразд.

Читайте також: Як у Зоряних війнах: перший у світі ховербайк уже виставили на продаж у Японії