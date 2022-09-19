Перший у світі ховербайк уже виставили на продаж у Японії

Японський стартап Aerwins Technologies випустили перший у світі ховербайк XTURISMO, який дебютував у США на автосалоні у Детройті. Поставити на конвеєр його планують уже наступного року.

Як пише Reuters, XTURISMO уже порівняли зі спайдербайком із "Зоряних війн". Важить новинка 300 кілограмів, розвиває швидкість до 100 км/год і може перебувати у повітрі протягом 40 хвилин. Інженери розповіли, що байк працює на газоелектричній гібридній силовій установці.

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Нині його вартість складає 777 тисяч доларів. Розробники планують надалі випустити бюджетну модель меншого розміру. Ціна не повинна бути більшою, як 50 тисяч доларів.

Буквально почуваюся 15-річним підлітком, який щойно подивився "Зоряні війни". Це дивно! Звичайно, у мене були побоювання, але я вражений буквально до мурашок по шкірі, почуваюся дитиною, – сказав Тад Зотт, один із керівників автосалону після тест-драйву.

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