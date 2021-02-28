Чому не варто ігнорувати сигнал Check Engine у своєму автомобілі

Лампочка Check Engine може попереджати про проблеми з двигуном або інші несправності. Тож її експерти не рекомендують ігнорувати. Але статистика говорить про те, що більшість водіїв на неї просто не звертають уваги.

Як повідомляє портал Reviews, проведене у США дослідження говорить про те, що більшість автовласників не зважають на сигнал Check Engine.

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В опитуванні взяли участь 1239 американців, які регулярно керують автомобілем. 64 відсотки з них заявили, що їдуть в автосервіс не раніше ніж через тиждень після того, як на приладовій панелі загориться характерний значок, а 29,6 відсотка чекають від місяця до цілого року. 25 відсотків водіїв узагалі заявили, що не звертають на лампочку ніякої уваги.

Нарешті, 9,2 відсотка опитаних американців заявили, що сприймають лампочку Check Engine серйозно тільки в тому випадку, якщо разом з нею в автомобілі виникає якась суттєва й очевидна проблема.



Більшість водіїв не звертають увагу на індикатор Check Engine

Що стосується гендерних відмінностей, то індикацію несправності ігнорують 32 відсотки чоловіків і 18,4 відсотка жінок. Вік також є важливим фактором: на діагностику в автосервіс з мигаючою лампочкою їдуть 43,4 відсотка людей віком від 45 років і всього 26,6 відсотка водіїв віком до 35 років.

Якщо проігнорувати сигнал Check Engine, то з часом ваш двигун може вийти з ладу. Ба більше: чим довше ви це робите, тим вищі шанси, що робота майстрів обійдеться у чималу копієчку. Тож рекомендуємо відразу ж звернутися до СТО, якщо індикатор Check Engine почав мигати.

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