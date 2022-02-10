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Всесвітній автомобіль року: ось претенденти на титул найкращого авто у світі

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World Car of the Year - фото 1
World Car of the Year / mdstuc

Журі конкурсу World Car of the Year опублікувало список претендентів на перемогу в сезоні 2022 року. Автомобілі боротимуться у шістьох номінаціях, включаючи окреме змагання для електромобілів.

Підсумковий результат журі озвучить 13 квітня 2022 року, пише worldcarawards.

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За звання найкращого автомобіля у світі боротимуться Audi Q4 e‑tron, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach‑E, а також Genesis G70, Honda Civic та Ioniq 5. Крім того, конкуренцію їм складуть Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX, а також купе Toyota GR 86 та Subaru BRZ.

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Ford Mustang Mach‑E

У змаганні для електромобілів журі виділило Audi e-tron GT, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, а також Ioniq 5 та Mercedes-Benz EQS. У категорії "Найкращий дизайн 2022 року" беруть участь майже ті ж батарейні моделі, до яких додали Audi Q4 e‑tron та Kia EV6.

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Audi e-tron GT

Найкращим міським автомобілем можуть стати Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, а також Toyota Yaris Cross або Volkswagen Taigun. За звання найкращого автомобіля преміумкласу поборються Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, а також Mercedes-Benz EQS та Volvo C40 Recharge. У списку головних спорткарів планети виділили Audi e-tron GT, BMW M3/M4, Porsche 911 GT3, а також Toyota GR86/Subaru BRZ і Volkswagen Golf GTI/R.

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Dacia Sandero

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