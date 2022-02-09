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З глини та підручних засобів: ентузіасти за рік зробили Bugatti своїми руками
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Автомобілі Bugatti настільки дорогі та рідкісні, що звичайній людині рідко вдається навіть побачити їх наживо. В'єтнамські блогери з каналу NHẾT TV вирішили зробити суперкар самі – з нуля, з найпростіших матеріалів і нехитрих запчастин.
Щоб зібрати майже справжній Bugatti Chiron, знадобився цілий рік, а весь процес створення вмістився у 46-хвилинному відео. Дивіться, як усе це відбувалося на Радіо MAXIMUM.
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Рецепт Bugatti простий. Спочатку потрібно зробити металеву раму, огорнути її поліетиленовою плівкою, нанести на цю основу глину та сформувати всі лінії та вигини кузова. Далі поверх глини кладеться шар гіпсу, коли він застигає, глина видаляється, і гіпсова форма, що вийшла, покривається скловолокном.
Тепер знімаємо гіпс і корпус готовий! Його встановлюють на сталеве шасі з деталями від Mazda та вбудовують чотирициліндровий двигун Toyota. Як і слід було очікувати, машині далеко до справжнього Bugatti Chiron. Але вона виглядає вражаюче і звучить досить грізно!
Вартість справжньої Bugatti Chiron починається від 2,5 мільйона євро. Скільки витратили на її створення блогери – невідомо. Швидше за все, у сотню разів менше. Навіть з урахуванням усієї довгої кропіткої роботи зі зварюванням і скловолокном.
Це далеко не перший автомобіль, який зробив NHẾT TV. На каналі можна знайти відео про створення Lamborgini, Ferrari та навіть мотоцикла Ducati.
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