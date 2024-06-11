Землю накриє потужна магнітна буря: як себе вберегти від впливу

У червні Землю регулярно накриватимуть потужні магнітні бурі. Тож метеозалежним людям слід підготуватись, та знати, як не потрапити під вплив.

Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та ресурсу Meteoagent. Геомагнітна активність відповідатиме К-індексу 5.

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Магнітні буря – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем. Як відомо, сильні магнітні бурі здатні впливати на самопочуття частини населення Землі – йдеться про метеочутливих людей. Також погіршення самопочуття можуть відчути літні люди, вагітні та люди із хронічними захворюваннями.

Магнітні бурі:

У вівторок, 4 червня , Землю накрила чергова магнітна буря. Вона була сильною і тривала два дні – до 5 червня включно.

, Землю накрила чергова магнітна буря. Вона була сильною і тривала два дні – до 5 червня включно. Пізніше одноденну підвищену сонячна активність прогнозували на 9 червня .

Потім із 12 по 15 червня буде чотириденна магнітна буря. У перші її дні сонячна активність буде невисокою (4 бали), але 14 і 15 числа підніметься до 6 балів.

Остання геомагнітна буря в червні за прогнозом триватиме з 19 по 23 червня. Ця магнітна буря буде переважно не дуже потужною, тільки 21 червня її сила становитиме 5 балів, а в інші дні – 4 бали.

Як вберегтися від шкідливого впливу магнітних бур:

Лікарі радять пити більше води, а також трав'яних чаїв. Водночас із цим варто відмовитися від кави, алкоголю, сигарет, кальяну. Необхідно також обмежити кількість смаженої, гострої та жирної їжі у раціоні, додавши до нього більше сезонних овочів, фруктів та зелені.

Також варто додати в своє життя фізичну активність, наприклад, більше ходити пішки. Треба не забувати регулярно провітрювати помешкання та проводити більше часу на свіжому повітрі.

Якщо самопочуття вже погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний. Намагайтеся в такі дні звести до мінімуму справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії.

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