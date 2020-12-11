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Землю накрила найпотужніша магнітна буря року

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Магнітна буря - фото 1
Магнітна буря / gettyimages

У четвер, 10 грудня, через спалахи на Сонці нашу планету накрила сильна магнітна буря, яка може стати найпотужнішою у 2020 році.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця відзначили, що потужний спалах на зорі був зафіксований 7 грудня. Підкреслимо, що медики завжди рекомендують метеозалежним людям не займатися важкою фізичною роботою, а краще відпочити. Також варто уникати стресів. Корисним буде дотримання правильного раціону харчування і питного режиму.

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Вчені пояснили, що сплеск на Сонці стався на стороні, яка звернена до Землі, тому ефект від спалаху буде максимальним. Спостерігачі відзначили, що наслідки спалаху позначаться не тільки на стані здоров'я людей, але і зачеплять роботу електроприладів.

Ослаблення бурі станеться тільки до вечора п'ятниці і потім будуть лише невеликі геомагнітні хвилювання, які будуть помітні на вихідних 12-13 грудня. Крім того, магнітні коливання можливі 12, 13, 23, 25, 30 грудня. А сильні магнітні бурі в грудні очікуються в 10, 11, 18, 19, 20, 24 числах.

Землю накрила найпотужніша магнітна буря року - фото 438683

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Джерело: lebedev
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