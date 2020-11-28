Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні

Грудень 2020 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у грудні!

У грудні 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить тривалою та потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати наприкінці місяця. Триватимуть магнітні бурі кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у грудні.

3 грудня відбудеться перше магнітне коливання місяця. За потужністю ця буря буде легкою, а за походженням – залишковим проявом бур наприкінці листопада. Вона може мати незначний вплив на самопочуття: головний біль, неуважність, загальна слабкість. Ще 2 грудня теж буде незначне магнітне коливання, яке можуть відчути дуже метеочутливі люди, проте це буде підготовка до сильної магнітної бурі наприкінці місяця.

Найпотужнішу магнітну бурю місяця чекайте наприкінці місяця – з 26 грудня. За прогнозами науковців, така буря може викликати головний біль, погіршення роботи серцево-судинної системи, слабке загальне самопочуття.

Окрім цього, магнітні коливання продовжаться до 29 грудня. Вони будуть високої інтенсивності, проте підуть вже на спад. У цей період ви можете поганого почуватися, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я. Для цього вам потрібно регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також не вживати важку їжу, щоб не перенасичувати організм.

Календар магнітних бур на грудень 2020 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у грудні:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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