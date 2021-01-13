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Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу

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Космос - фото 1
Космос / gettyimages

Яка ж прекрасна наша планета! І фотографії від NASA вкотре нам це доводять.

NASA показало найкращі знімки Землі за 2020 рік, зроблені астронавтами на Міжнародній космічній станції.

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Приголомшливі кадри були показані у відео на YouTube-каналі NASA Johnson. Всього в збірнику 20 картинок, і виділити найбільш вражаючі складно. Зокрема є чудовий знімок клубних хмар в пустелі Сахара. На інших показані великі міста.

Один знімок навіть показує Землю і Місяць, зняті з капсули SpaceX Crew Dragon, яка відправила астронавтів на МКС в кінці минулого року. NASA, а так само і інші космічні агентства, запускали супутники для вивчення Землі і раніше. Але останні 15 років справили більш всебічний погляд на Землю з космосу, ніж у будь-який інший період в історії. У той час, коли наша планета переживає критично важливі зміни, цей глобальний погляд пропонує не тільки приголомшливі знімки, але і життєво важливу інформацію про те, як змінюється Земля.

Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу - фото 442976

Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу - фото 442977

Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу - фото 442978

Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу - фото 442979

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Джерело: thesun
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