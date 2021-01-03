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Телескоп Хаббл зобразив Кільця Ейнштейна: фото

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Кільця Ейнштейна - фото 1
Кільця Ейнштейна / esahubble

Космічний телескоп Хаббл сфотографував унікальне явище – галактику у вигляді розплавленого кільця.

Вперше про існування такого об'єкта розповів Альберт Ейнштейн, через що явище отримало назву на честь знаменитого фізика.

І ще: Hubble зробив знімок незвичайної яскравої спіральної галактики

Незвичайна форма об'єкта пояснюється гравітаційним лінзуванням. В результаті цього світло, що падає здалеку, заломлюється, і галактика виглядає як розтягнута крапля рідкого металу. Цього разу в об'єктив Хаббла потрапила GAL-CLUS-022058s, розташована в сузір'ї Піч, яке видно на небі в Південній півкулі Землі. Відзначається, що це найбільше і одне з найповніших кілець Ейнштейна, коли-небудь виявлених у Всесвіті.

Примітно, що без гравітаційного лінзування такі тьмяні і далекі галактики неможливо добре розглянути і вивчати. Гравітаційне лінзування було передбачено Альбертом Ейнштейном як наслідок загальної теорії відносності. Оскільки гравітація спотворює сам простір-час, близько масивних об'єктів змінюється і прохідний фотонами шлях. Побачити замкнуте кільце можна тільки у виняткових випадках.

Телескоп Хаббл зобразив Кільця Ейнштейна: фото - фото 441727

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Джерело: esahubble
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