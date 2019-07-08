Земля особлива: ефектні фото нашої планети від NASA

Національне космічне агентство США NASA показало найкрутіші кадри нашої планети з космосу. Це справді варто побачити!

На офіційній сторінці NASA в соцмережі Instagram опублікували серію знімків Землі, які було зроблено з борту Міжнародної космічної станції.

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"Земля особлива. Це єдине місце у всесвіті, яке, як ми знаємо, має життя. Святкуйте її красу, гортаючи ці захопливі зображення нашої рідної планети, які зафіксували члени екіпажу на борту МКС", – йдеться у підписі.

Гортайте галерею та насолоджуйтесь видовищем:

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