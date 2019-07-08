Астроном-любитель вперше зняв таємничий космічний літак Пентагону

Голландський астроном-любитель зробив знімки таємничого орбітального літака X-37B. Цей літак – засекречений американський військовий проєкт, навіщо він знаходиться на орбіті, точно не відомо.

Ральф Вандерберг, астроном-любитель і фанат спостереження за супутниками, давно полює за X-37B. В останні кілька місяців космічний літак Пентагону кілька разів вислизав від спостерігача.

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Вандерберг розповів, що обчислити точну орбіту таємничого літака вдалося завдяки зусиллям групи астрономів-ентузіастів. Збираючи по шматочку спостереження про переміщення X-37B, Вандерберг зміг передбачити місце і час його появи, і підготувати фотозйомку. На знімках, зроблених голландцем, видно деякі подробиці конструкції.

"Літак невеликий, і на такій відстані складно отримати детальний знімок, – каже Вандерберг. – Але на фото видно форму носа, вантажний люк і хвіст цього міні-шаттла".

Орбітальний літак X-37B

X-37B є одним з найбільш засекречених військових проєктів нашого часу. І до недавнього часу про його зовнішній вигляд можна було тільки здогадуватися. Так само як і про його місію на орбіті. За даними американських ЗМІ, космічний літак перебуває на орбіті вже понад 600 днів. За його виведення на орбіту відповідала компанія SpaceX Ілона Маска.

Ймовірно, його вивели на орбіту з розвідувальним завданням, припускають оглядачі, але швидше за все – не тільки з ним. Зокрема, на борту є якесь "наукове" обладнання і "експериментальна електроніка". Такими розмитими формулюваннями відповідали представники Пентагону на всі питання журналістів.

Через те, що керівники місії не розкривають всіх її деталей, деякі експерти припускають можливість випробування на борту X-37B секретної зброї.

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