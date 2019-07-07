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Супутник зафіксував унікальний момент сонячного затемнення над Чилі та Аргентиною

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Сонячне затемнення - фото 1
Сонячне затемнення / bb

Китайський місячний супутник зняв рідкісне повне затемнення Сонця, зафіксоване над Латинською Америкою. Астрономи з захопленням відреагували на знімки, які були зроблені крихітною камерою на борту DSLWP-B.

Сонячне затемнення покрило тьмою територію Чилі і Аргентини. Відзначається, що тисячі туристів і місцевих жителів змогли спостерігати явище на початку цього тижня.

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Затемнення тривало всього дві хвилини, однак супутник, що обертається навколо Місяця, зміг зробити кілька знімків, на яких зображена Земля, що виглядає з-за поверхні Місяця. При цьому на Землі чітко видно круглу чорну пляму, яка і є затемненням.

Супутник зафіксував унікальний момент сонячного затемнення над Чилі та Аргентиною - фото 339020

Супутник зафіксував унікальний момент сонячного затемнення над Чилі та Аргентиною - фото 339021

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Джерело: news.sky
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