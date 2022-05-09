Земля: гурт "Циферблат" презентував кліп за мотивами повісті Ольги Кобилянської

Режисер Семен Мозгововий зняв кліп для гурту "Циферблат" на пісню "Земля". В основу сюжету заклали історію з однойменної повісті Ольги Кобилянською. Цей кліп – справжнє мистецтво. Дивіться й насолоджуйтеся!

Попередня робота київського музичного гурту "Циферблат" була у 2019 році – пісня та кліп "Вночі". Тож це довгоочікуване повернення гурту з новою піснею "Земля", яка увійде на майбутній альбом.

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Новий кліп гурту "Циферблат" – це втілена у відео спроба зобразити головні події повісті Ольги Кобилянської "Земля". Даніїл Лещинський (вокаліст й автор пісень) написав цю композицію після перегляду вистави у театрі імені Франка в Києві.

Сюжет повісті "Земля" авторства Ольги Кобилянської завуальовано розповідає біблійну історію про Каїна й Авеля, про братовбивства. Кобилянська показує драму в селянській родині та розкриває тему влади землі над людиною.

Брати Данило та Валентин, учаснику гурту, і виконали ці ролі у кліпі.

"Основним лейтмотивом є заздрість та амбівалентність молодшого брата до старшого. Нам із братом це якраз знайомо. Я завжди був "молодшенький", закомплексованіший. Тож і граю молодшого брата, зображаючи його ницим та змарнілим, слабким персонажем. Валя грає статурного, впевненого в собі чолов'ягу, який от-от одружиться зі своєю коханою та вагітною дівчиною, але спочатку має пройти військову службу", – розповідає Даніїл Лещинський.

До слова, Семен Мозгововий, як режисер кліпу, також співпрацював з артисткою Стасік й створив для неї відео на пісню "Колискова для ворога".

Дивіться кліп Циферблат – Земля:

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