Квіти свободи: переможець "Україна має талант" Саід Джурді переспівав пісню Bella Ciao

Саід Джурді, родом з Сирії, переміг у 7 сезоні шоу "Україна має талант". Зараз співак презентував пісню про Україну. Слухайте нову версію італійської пісні Bella Ciao!

Українці підтримали Саіда 7 років тому, коли він був учасником шоу "Україна має талант" й переміг. Зараз він вирішив своєю чергою підтримати українців у час війни.

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Співак зазначає, що він скеровує свою підтримку незламній армії, кожному солдату, кожному медику, кожному українцю, який підтримує Батьківщину.

"Для мене бути українцем це не про те де ти народився та хто твої батьки, а про те ким ти себе відчуваєш та що для тебе є ріднішим. Слава Україні!" – прокоментував співак.

Саід Джурді також розповідає, що у кожного з нас є своя зброя задля боротьби з "русскім міром", а його зброя – це пісня.

Слухати пісню Саід Джурді – Квіти свободи:

Слова пісні Саід Джурді – Квіти свободи:

Пора настала – Героям Слава!

Небесна сила нас веде на смертний бій, бій, бій!

За Україну – за рідну землю,

За Бучу, Київ і Ірпінь!

Летять ракети

В міста і села,

Невинні діти гинуть,

Люди плачуть –

Ні – війні!

Проклятий ворог тікай в Росію,

Бо ми ідем в останній бій!

В пекельній битві за Маріуполь,

Бійці "Азову"

Сильні духом, наче

Сталь, сталь, сталь!

Нікому в світі нас не скорити –

Воїни Світла і Добра!

Всі мусять знати,

Як стогне мати,

В руїнах хати, у вогні,

А вже дітей її нема…

Як просить пити води, хоч краплю...

– дитя (маля) із голоду вмира…

Народи світу!

Стіною стали!

Ми за Свободу, Незалежеість!

Ми за Мир! Мир! Мир!

За Україну, в центрі Європи,

Ворожі танки – бий, бий, бий!



Усі дороги

До перемоги

Вся Україна засія

Як Сонце – ти повір !

І розквітають квіти Свободи

На всіх полях, Де йшли бої.

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